В 2022 году в Петербурге запустят автобус до метро «Академическая»

В Петербурге в 2022 году запустят новый автобус до станции метро «Академическая». Об этом 26 декабря сообщается на сайте «Новости Калининского района».

Новый маршрут № 78 от метро «Академическая» придет на замену коммерческому в рамках введения новой транспортной модели. Он свяжет станцию с улицей Академика Байкова, а также НИИ травматологии, Центром сосудистой хирургии, Елизаветинской больницей и ЖД станцией «Ручьи».

Режим движения автобусов по будням и выходным дням будет с 5:30 до полуночи. В часы пик интервал движения будет составлять 10-12 минут, а в остальное — 15.