Фестиваль «Морская зимняя сказка» стартовал в Кронштадте

В Кронштадском районе Петербурга на территории парка «Остров фортов» стартовал фестиваль «Морская зимняя сказка». Там установили новогоднюю елку, иллюминацию и праздничные инсталляции в виде разноцветных шаров.

Торжественное открытие состоялось вечером 25 декабря. В ходе церемонии были зажжены огни на «Морской елке» Дедом Морозом и Снегурочкой. Также на открытии выступили артисты из цирка «Монгольфьери».

Сама елка украшена шарами авторской работы, расписанными вручную актеры, музыканты, художники, государственные и общественные деятели, принявшие участие в акции «Народная ёлка». Кроме того, в росписи игрушек приняли участие пенсионеры и дети с ограниченными возможностями из Кронштадта.