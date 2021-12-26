В ботаническом соду заработала выставка орхидей

В субботу в Ботаническом саду Петра Великого в Петроградском районе Петербурга открылась выставка орхидей и бромелий. Об этом сообщили в официальной группе сада в социальной сети «ВКонтакте».

Выставка будет работать до конца новогодних праздников. На ней жители и гости города смогут посмотреть на более чем 100 видов орхидей и бромелий. Многие из них можно будет увидеть в Петербурге впервые. Сотрудники представят посетителям черную орхидею, венерин башмачок, самую крупную в саде бромелию — эхмею королевы Марии и другие виды.

Кроме того, растения на выставке представлены в виде композиций, составленных флористами. Оранжерея в которой располагается выставка украшена оригинальной подсветкой и разноцветными шарами.