В Петербурге открылся каток на Конюшенной площади

В Центральном районе Петербурга на Конюшенной площади для жителей и гостей города открылся большой каток. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На площади возели павильон в стилистике барокко и обустроили теплое фойе, трибуны и само ледовое поле размером 18 на 40 метров. Одновременно каток может принять до 100 посетителей. Дети до семи лет смогут кататься бесплатно.

Также на катке ежедневно будут проходить показы спектакля «Золушка» от государственного детского ледового театра. Премьерный показ состоялся как раз в день католического рождества.

«Сегодня реально волшебство какое-то: пошел снег, и дел, и все это в Петербурге. И очень красивые декорации, прямо такой маленький театр. Надеюсь, зрители придут и поддержат наших артистов горячими аплодисментами», — поделилась своими впечатлениями художественный руководитель театра Елена Бережная.