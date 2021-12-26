План строительства новой трамвайно линии «Купчино — Славянка» могут скорректировать и продлить до кампуса СПбГУ. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время обсуждения вопроса с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым.

Проект должен быть реализован к 2024 году. Новая трамвайная сеть должна будет улучшить транспортную доступность жителей Славянки до ближайшей станции метро «Купчино».

Градоначальник в ходе беседы отметил, что трамвайную линию стоит продлить до кампуса и технологической долины СПбГУ, а также обсудил возможность строительства трамвайной линии до аэропорта Пулково.