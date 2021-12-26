Ночь с субботы на воскресенье в Петербурге стала самой холодной с начала зимы

В Петербурге ночь с субботы на воскресенье стала самой холодной с начала зимнего сезона. Об этом 26 декабря сообщает ведущий специалист центр «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

«Питер вернул себе морозное первое место в зимней "битве" столиц! До сегодняшнего дня первое место по минимальной температуре воздуха в негласном зимнем соревновании российских столиц было у Москвы», — рассказал синоптик подписчикам.

Прошлый рекорд был поставлен 22 декабря. Тогда ночью столбик термометра опустился до -22,2 градусов. Прошлой же ночью температура воздуха в черте города составила 23,1 градуса ниже нуля.

«Последний раз такие морозы в декабре в Санкт-Петербурге наблюдались в 2002 году», — подытожил метеоролог.