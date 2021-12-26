В Петербурге в воскресенье пройдет забег Дедов Морозов

В центре Петербурга в воскресенье, 26 декабря, пройдет V Международный забег Дедов Морозов. Старт назначен на 18 часов вечера от Дворцовой площади. Сотни петербуржцев, переодетых в костюм волшебника, пробегут по городским улицам.

«Событие начнется с разминки у Триумфальной арки Главного штаба. В 18:00 будет дан старт новогоднему забегу», — сообщили организаторы мероприятия.

В забеге предусмотрены две дистанции на 2,5 и 5 километров. Короткий маршрут будет пролегать через Миллионную улицу, Аптекарский переулок и набережную реки Мойки, после чего также завершится на Дворцовой площади.