В воскресенье в Ленобласти ожидаются морозы до -23 градусов и сильный снег

В Ленинградской области температура воздуха в воскресенье может опуститься до -23 градусов. Об этом 25 декабря сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

На протяжении дня в области будет идти слабый и умеренный снег. Столбик термометра в ночь на воскресенье опустится до -13…-18 градусов, а на западе до -23. Днем температура воздуха будет держатся в районе -9…-14 градусов. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Автомобилистов просят быть аккуратнее на дорогах — ожидается гололед.