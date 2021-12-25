На ремонт петербургских школ Смольный выделит 25 миллиардов рублей

Общеобразовательные школы Петербурга будут отремонтированы за счет городского бюджета. На это Смольный выделит 25 миллиардов рублей. Об этом 25 декабря сообщил губернатор Александр Беглов в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кроме проведения ремонта, в школы также будет закуплено новое оборудование. Отмечается, что больше всего ремонта требуют учебные заведения в центре города.

«Директора школ должны как можно быстрее подать заявки. Тогда уже в следующем году можно делать ремонты и проводить закупки мебели и оборудования. Деньги выделены. Прошу глав районов взять ситуацию на контроль», — заявил глава города.

Всего город выделит более 50 миллиардов рублей. Так, 22 миллиардов рублей выделят на капремонт, 25 миллиардов рублей на закупку оборудования и еще 6 миллиардов на на обновление пищеблоков.