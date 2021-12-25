В Петербурге стартовало проектирование Смоленского моста

В Петербурге начали проектирование нового разводного моста в Невском районе города. Об этом 25 декабря сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Возводить мост мы планируем в 2023—2028 годах. Сейчас идёт проектирование. Мы закладываем деньги под него, мы их уже предусмотрели в бюджете на 2022—2024 годы. Этот мост действительно необходим нашему городу», — рассказал горожанам градоначальник.

Он также добавил, что Смоленский мост предусмотрен генеральным планом Северной столицы.

«Этот мост даст новые возможности почти для миллиона человек, и не только для тех, кто проживает на левом и правом берегах Невы. Мост станет частью внутреннего полукольца, которое соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра города. Вместе с мостом проектируются три транспортные развязки: на пересечении с проспектом Обуховской Обороны, на пересечении с Октябрьской набережной, на пересечении с Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай», — подытожил глава города.