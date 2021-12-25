Мозаику на спортшколе в центре Петербурга восстановит академия Штиглица

В Центральном районе Петербурга мозаичное панно на спортивной школе № 1 восстановит академия Штиглица. Об этом 25 декабря сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Школе олимпийского резерва № 1 окажут помощь после обращения матери одного из ее воспитанников. Женщина рассказала в прямом эфире, что знаковое панно находится в неудовлетворительном состоянии.

Прямо в ходе эфира губернатор дал поручения районной администрации и КГА взять ситуацию на контроль, а также пообещал связаться с академией Штиглица, чтобы специалисты учебного заведения провели реставрационные работы.