В Петербурге прошла церемония награждения DC AWARD 2021

В конце года в Петербурге традиционно прошла церемония награждения в сфере красоты, здоровья и моды, организованная первым российским журналом о моде Dress Code.

За годы проведения мероприятия его лауреатами стал ряд легендарных мировых брендов. В этом же году редакция поручила членам жюри взять «Русский след» и выбрать исключительно российских участников.

Выбор лауреатов DC AWARD входит в ТОП-50 рекомендаций на рынке выгодных предложений и надежных специалистов. Со списком DC AWARD 2021 можно ознакомиться по ссылке.

Церемонию вели редактор-основатель журнала Александр Смирнов, «лицо» декабрьского выпуска Екатерина Приходько, beauty-директор журнала Мария Юрковская и известный российско-американский дизайнер Оксана Попугаева.

В организации мероприятия приняли участие продюсерский центр ZAKADROM, отель MARIA, а также компании GURMADE BOX, HADAT и Backstage.

Также за поддержку выразили благодарность компании «РосЭкспеМед», «ОТКРЫТИЕ. Брокер» и детский творческий коллектив MXPRO.