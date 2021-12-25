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В Петербурге появится единая справочная по аптекам и лекарствам

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Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о планах создания единого справочного сервиса для обращений, связанных с аптеками и лекарствами. Об этом 25 декабря он заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

О планах градоначальник рассказал, в ответ на обращение жительницы города, которая пожаловалась на невозможность дозвониться в справочную аптек. Беглов подтвердил, что с данной проблемой сталкиваются многие жители Северной столицы. 

«Появилось много льготных лекарств, начала перегреваться справочная аптек. Дам поручение создать специальный качественный сервис. Продумать технические возможности, набрать дополнительных специалистов, которые будут давать консультации. Проблему нужно решать», — рассказа подробности глава города. 

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