Беглов обещал решить касающиеся дольщиков вопросы до конца 2023 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов поставил перед городскими властями задачу решить до конца 2023 года все вопросы, связанные с дольщиками. Об этом 25 декабря он сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Градоначальник отметил, что существующая проблема растет как снежный ком уже не первый год. Причиной возникшей ситуации стали недобросовестные застройщики, которые срывали сроки сдачи или вовсе бросали объекты.

«Город не мог оставить своих жителей с это проблемой один на один», — заявил Беглов.

На сегодняшний день городским властям удалось решить проблемы, связанные с 29 долгостроями. Еще семью объектами будут заниматься в следующем году.

«До конца 2023 годы мы поставили перед собой задачу решить все вопросы, касающиеся дольщиков», — подытожил градоначальник.