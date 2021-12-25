Улицы в Петергофе назвали в честь Шокальского и Фока

В Петродворцовом районе Петербурга появились улицы, названные в четь выдающихся учёных Шокальского и академика Фока. Об этом 25 декабря сообщает 78.ru.

Постановление «О присвоении наименований безымянным проездам в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга» подписал накануне губернатор Петербурга Александр Беглов.

В документе сказано, что между улицами Ульяновской и Рождественского появится улица Шокальского, который является знаменитым географом и океанографом, председателем Русского географического общества и преподавателем Ленинградского государственного университета.

Вторая улица от Астрономической улицы до улицы Шокальского будет носить имя академика Фока — физика и основателя кафедры квантовой механики ЛГУ.