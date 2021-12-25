Секретарем петербургского отделения «Единой России» назначен Сергей Боярский

Депутат Государственной думы Сергей Боярский назначен на пост секретаря петербургского отделения «Единой России». Об этом сообщает «Фонтанка».

Единственным конкурентом Боярского был депутат Законодательного собрания Михаил Барышников, который сам же поддержал оппонента, отметив, что за него все равно никто не проголосует.

Боярский пообещал своим коллегам бороться с бюрократией в партии.

«Коробит, когда в отчётах о встречах с ветеранами фотографии с партийными пакетами. Уважение к ветеранами выражают не таким образом», — высказался секретарь «Единой России» Андрей Турчак.