На юго-востоке Петербурга отремонтируют мост за 254 млн рублей

В Невском районе Петербурга в 2022 году отремонтируют Рыбацкий мост. Стоимость работ составляет 254 миллиона рублей. Об этом 22 декабря сообщает «Форпост» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Кроме самой переправы будут отремонтированы подъезды к ней, при этом будет увеличена грузоподъёмность до нормативов нынешних дней. Длинна моста не изменится, при этом пешеходная зона будет расширена до трех метров.

На время ремонтных работ для пешеходов будет оборудован временный мост. Ремонт планируется закончить уже в 2023 году.