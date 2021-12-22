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Жителям Ленобласти рассказали, как сэкономить на новогоднем столе

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© Фото: pixabay

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Журналисты выяснили во сколько обойдется приготовление самых популярных блюд для новогоднего стола.

Как россиянам сэкономить на приготовлении блюд к новогоднему столу рассказывает издание Online47

Журналисты выяснили во сколько обойдется приготовление самых популярных блюд для новогоднего стола. Россияне уже сейчас прикидывают, сколько денег нужно отложить на праздничный стол и подарки. Проблема заключается в том, что за год стандартный продуктовый набор значительно вырос в цене. 

Два самых популярных у россиян салата оливье и селёдки под шубой увеличивались в стоимости 15 и 25 процентов соответственно. Судя по данным аналитиков, приготовление оливье обойдется в среднем 416 рублей, а «селедки» — 209 рублей. 

Чтобы сэкономить на приготовлении новогодних блюд, можно заменить некоторые ингредиенты или вовсе их убрать. Так, в оливье можно не добавлять зеленый горошек, морковь и зелень и его стоимость снизится до 342 рублей. 

С популярными бутербродами с красной икрой сложнее. Хорошая икра стоит действительно дорого. В данном случае, выходом станет покупка имитированной. Ее стоимость колеблется от 79 до 150 рублей за 200 грамм.

«В Новый год многие люди готовят, словно на все январские праздники. Нет определённой меры – часть блюд, которые будут на столе, могут не быть съедены. Поэтому, наверное, главный способ сэкономить – просчитать, кто и сколько будет есть. Нужно ли готовить четыре салата, если в итоге всё это пойдёт в мусорку? Ну и я бы всё-таки советовал не переусердствовать с блюдами. Оливье – это хорошо, но и обычный салат из помидоров и огурцов – можно сделать новогодним блюдом. Всё зависит от восприятия», – рассказал изданию диетолог Альберт Гриценко.

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