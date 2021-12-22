В Ленобласти открылся миграционный центр недалеко от метро «Рыбацкое»

Недалеко от станции метро «Рыбацкое» в Ленинградской области торжественно открылся новый Миграционный центр. Об этом 22 декабря сообщает ivbg.ru.

«Нам требуются рабочие руки, квалифицированные специалисты. Мы рады приветствовать тех, кто готов работать на благо Ленинградской области и ее жителей», — выступил губернатор региона Александр Дрозденко.

В здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров располагаются организации для подготовки документов, оформления трудового патента, отдел по вопросам трудовой миграции и медицинский корпус.

«Сегодня мы видим, что поток иностранных граждан, приезжающих на работу в Ленобласть значительно увеличивается, что связано с успешным развитием региона, в том числе в сферах строительства и промышленности. Открытие отдельного центра позволит грамотно распределить нагрузку и обеспечить для иностранных граждан комфортное прохождение всех необходимых процедур для получения трудового патента и поиска работы. Также на площадке Центра можно будет привиться от коронавируса», — рассказал присутствующим гендир холдинга «Бронка Групп» Никита Муров.