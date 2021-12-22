В центр Петербурга на Марсово поле вернули исторические фонари-торшеры

В Центральном районе Петербурга на свое место вернулись шестнадцать фонарей-торшеров. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП и ГБУ «Ленсвет».

Специалисты рассказали, что до реставрационных работ фонари были серьезно поражены ржавчиной, а декоративные элементы на них имели многочисленные трещины и сколы. Также на двух фонарях отсутствовали плафоны, а еще два остались лишь в качестве декоративных столбов.

Осветительным элементам вернули их исторический вид и восстановили бронзовые навершия плафонов.

«Внутрь каждого фонаря вмонтирован укрепляющий стальной каркас, а сами фонари установлены на новые железобетонные фундаменты, компенсирующие ветровую нагрузку. Благодаря этому уменьшится нагрузка на хрупкий исторический чугун. Также предусмотрены отверстия для пропуска электрических кабелей», — рассказали в городской администрации.