С 2022 года в Петербурге вырастет стоимость проезда в пригородных электричках

Стоимость проезда в пригородных электричках, курсирующих по Петербургу и Ленинградской области, вырастет с января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пассажирской компании.

На сегодняшний день за первые 14 километров поездки в «стандартных» составах платят 37 рублей 38 копеек, а дальше каждый километр по 2,67 рубля. Однако уже с нового года увеличатся оба показателя.

«С 1 января 2022 года стоимость проезда в поездах пригородного сообщения категории «Стандарт» (традиционные пригородные поезда), курсирующих территории Ленинградской области, составит 38 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 78 копеек за каждый последующий километр после 14-го», — рассказали представители компании.