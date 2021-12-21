Ночью в Ленобласти ожидаются 30-градусные морозы

В Ленинградской области в ночь на среду ожидается понижение температуры до -30 градусов. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Ночью 22 декабря температура воздуха в отдельных регионах Ленобласти опустится до -30 градусов. Днем столбик термометра поднимется до минус 9-14 градусов. Также в течение дня ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление может подняться выше нормы.

Автомобилистов просят быть внимательнее, на дорогах ожидается гололедица.