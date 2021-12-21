Тоннели петербургских станций метро «Казаковская» и «Путиловская» соединят в 2022 году

Тоннели станций метрополитена «Казаковская» и «Путиловская» в Петербурге соединят в начале 2022 года. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе АО «Метрострой Северной Столицы».

«Проходка перегонного тоннеля от станции "Казаковская" ("Юго-Западная") выходит на финальные 100 м до соединения с участком ранее построенного тоннеля станции "Путиловская". Проходческий щит диаметром 5,63 м двигается со скоростью 8-10 колец в сутки. Сбойка, то есть соединение двух тоннелей, ожидается в начале 2022 года», — рассказали представители компании.

Напомним, обе станции являются частью новой Красносельско-Калининской (коричневой) линии. Их открытие запланировано на 2024 год.