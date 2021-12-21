Бык Мааны из Ленинградского зоопарка складывает с себя полномочия символа года

В Петроградском районе Петербурга на территории Ленинградского зоопарка живет бык Мааны, которого в начале этого провозгласили символом года быка. Сейчас животное готовится сложить свои полномочия, а заодно лакомится яблоками. Об этом 21 декабря сообщает «Фонатнка» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«Наш самец якутской коровы отличается грозной и солидной наружностью, но крайне добродушным нравом. Он любит и узнаёт сотрудников, особенно если те угощают Мааны его самым любимым лакомством — яблоками!» — поделились новостями представители зоопарка.

Они также отметили, что это довольно морозоустойчивое животное. Бык может жить при температурах до -50 градусов.

«Ешьте полезно и сытно, тогда вы сможете радоваться зимнему снегу прямо как наш любимый великан Мааны!» — посоветовали горожанам в зоосаде.