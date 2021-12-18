Петербуржцы смогут отправить новогодние открытки с Дворцовой площади бесплатно

На Дворцовой площади в Петербурге жители и гости города смогут бесплатно отправить новогоднюю открытку. Об этом 18 декабря сообщает «Петербургский дневник».

Акция «Новогодняя почта» организована изданием при поддержке Почты России. Письмо можно будет отправить прямо с Дворцовой площади, начиная с 20 декабря с 17:00 до 20:00. Открытки оформили используя рисунки победителей детского конкурса «Главная открытка города». Последний день работы проекта — 30 декабря 2021 года.

«Мне кажется, "Новогодняя почта" на Дворцовой площади станет хорошим стартом нашего взаимодействия. Почта на главной площади города рядом с главной ёлкой Петербурга — то, что будет востребовано жителями. Очень здорово, что у нас получится сделать такой проект», — прокомментировал новость главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.