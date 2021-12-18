В Петербурге закрываются последние магазины «Карусель»

Уже в следующем году компания Х5 Retail Group закроет последние магазины сети «Карусель». Об этом 18 декабря сообщает РБК со ссылкой на представителей компании.

Кроме закрытия на северо-западе магазинов «Карусель», планируется также сокращение числа магазинов «Пятьница» до 15 магазинов в Петербурге и Ленобласти.

«Нам проще в обычные магазины поставить маленький уровень ассортимента алкоголя, там, где это возможно, чем развивать специальный формат», — объяснила решение директор по продажам торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Родионова.

Также отмечается, что на месте закрытых магазинов откроются «Пятерочки» и «Перекрестки».

Всего на сегодняшний день в северо-западном регионе работают три магазина «Карусель», два из них в Петербурге и один в Выборге.