Подмосковье учит Ленобласть перерабатывать отходы

В Ленинградской области единый оператор по Петербургу и региону АО «Невский экологический оператор» планирует построить мусороперерабатывающий завод, похожий на тот, что работает в Московской области. Об этом 17 декабря сообщает Online47.

Журналисты издания изучили работу КПО «Восток» в деревне Поцелуево городского округа Егорьевск и россказали о современных методах переработки отходов.

Переработка ведется в закрытых цехах специалистами. Постоянно на предприятии работают около 70 человек. Также имеются полностью автоматизированные помещения, однако и за ними дистанционно наблюдают операторы.

Снаружи запах отходов не чувствуется, однако внутри он присутствует. Его можно сравнить с запахом вчерашнего мусорного ведра. В помещении с компостом сотрудники не работают.

Перед тем как выгрузить мусор, его обязательно проверяют на радиационный фон. Оборудование очень чувствительное и реагирует даже на средства гигиены онкобольных, проходивших радиотерапию.

На сегодняшний день завод перерабатывает около 75% отходов. Ежедневно около 70 грузовиков привозят туда бытовые отходы из Москвы и Подмосковья. Расстояние до ближайших жилых домов при этом составляет 4 километра.

Через две линии переработки проходят 1 млн 200 тысяч тонн ежегодно. В Ленинградской области же планируют перерабатывать лишь половину от этого числа.

На предприятии работает немецкое, австрийское, шведское, испанское и российское оборудование. АО «Невский экологический оператор» закупит аналогичное.