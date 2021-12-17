В центре Петербурга к открытию готовится Рождественская ярмарка

В Центральном районе Петербурга уже в субботу откроется Рождественская ярмарка. Об этом 17 декабря сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ярмарка откроется 18 декабря на Манежной площади. На ней будет организовано общественное пространство, фуд и фотозоны. Также на ней можно будет прокатиться на двухъярусной карусели и прокатиться на ледовом катке, от которых отказывались последние два года в связи с пандемией коронавируса.

Директор ГБУ «Центр контроля качества товаров, продукции, работ и услуг» Анна Сильницкая отчиталась, что все сотрудники ярмарки привиты и имеют необходимые QR-коды. При этом для посетителей ограничения отсутствуют.