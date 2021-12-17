Смольный объяснил медленную уборку снега в Петербурге заботой об экологии

Власти Петербурга объяснили медленную уборку снега с улиц Петербурга заботой об экологии. Об этом 17 декабря сообщил телеканалу «Санкт-Петербург» вице-губернатор Анатолий Повелий.

По словам вице-губернатора, для уборки снега с городских улиц используются наиболее экологичные методы, что не может не сказаться на скорости уборки. Так, в этом году городские власти отказались от использования реагентов, которые могут нанести вред органам дыхания, животным и обуви.

Савелий отметил еще одну проблему, связанную с нехваткой рабочей силы. Рекрутинговые агенства зачастую не могут обеспечить достаточное количество персонала.