В Петербург вернутся морозы к концу декабря

Морозная погода вернется в Петербург в конце декабря. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба метеорологического центра «Фобос».

Сейчас в Северной столице наблюдается оттепель, после недели сильных морозов. Однако петербуржцам не стоит расслабляться. По прогнозам синоптиков, морозы вернутся в город уже в конце декабря.

Завтра в Петербурге температура воздуха будет колебаться в районе +1…+3 градусов. Пройдет небольшой снег, а ветер будет дуть умеренный юго-западный. Такие погодные условия сохранятся до конца этой недели.