Во вторник в Петербурге ожидается мокрый снег с дождем

В Петербурге во вторник ожидается нулевая температура и мокрый снег с дождем. Об этом 14 декабря сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Теплый фронт принесет в Северную столицу осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбик термометра при этом будет держаться на уровне 0 градусов.

«Сегодня на погоду в Петербурге окажет влияние теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый снег. А местами и в дожди», — рассказал своим подписчикам синоптик.

Колебания температуры в течение дня составят от -1 до +1 градуса. В Ленинградской области от -3 до +2. Ветер будет дуть умеренный южный скоростью до 16 метров в секунду. Атмосферное давление опустится незначительно ниже нормы и составит 754 мм ртутного столба.