В Петербурге 14 декабря в последний раз в этом году разведут мосты

Петербургские мосты разведут в ночь на вторник для технического обслуживания в последний раз в этом году. Об этом 13 декабря сообщает «Мостотрест».

«В ночь на 14 декабря 2021 года в целях профилактического обслуживания разводятся: мост Александра Невского с 2:20 до 5:10 часов, Благовещенский мост с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00 часов», — рассказали представители компании.

Эта технологическая разводка станет последней в этом году. В следующий раз переправы разведут лишь весной 2022 года.