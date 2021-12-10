С улиц Петербурга за сутки вывезли более 53 кубометров снежных масс

В Петербурге с улиц за стуки вывезли более 53 кубометров снежных масс. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Прошлой ночью в Петербурге образовался один миллиметр ледяной пыли, которая возникает из-за сильного мороза и высокой влажности в воздухе.

Также с городских улиц за прошлые стуки вывезли более 53 тысяч кубометров снега на 2600 груженых самосвалах. Всего с конца ноября городские службы вывезли примерно 23,7 тысячи самосвалов снежных масс.

Сегодня на улица Северной столицы работают 1027 единиц техники и 1220 дворников, а также 239 машины и 832 специалиста, которые занимаются городскими садами, парками и скверами.