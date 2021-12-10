Потомки Бенуа проведут экскурсию по фамильному дому архитектора на Васильевском острове

В Василеостровском районе Петербурга будет проведена экскурсия по знаменитому дому архитектора Леонтия Бенуа. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Уже более 125 лет под крышей дома проживают потомки архитектора. В конце XIX века дом на 3-й линии В.О построил знаменитый Леонтий Бенуа, кроме него он является автором Капеллы, корпуса Бенуа Русского музея и Великокняжеской усыпальницы Петропавловской крепости.

«Нас 14 человек и это большой коллектив родственников — необычная конструкция жизни для нашего века, но нас объединяет семейная история, которая очень велика, и быть членом семьи Бенуа — это не только честь, но и определённая ответственность», — рассказала родственница архитектора Анастасия.