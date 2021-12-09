Школе в центре Петербурга присвоят имя участника второй чеченской войны

В Адмиралтейском районе Петербурга общеобразовательная школа будет названа в честь участника второй чеченской войны Геннадия Кичкайло, который устроил подрыв боевиков. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Имя Героя Российской Федерации получит школа № 241 на проспекте Римского-Корсакова.

«При отходе к своим частям Геннадий Кичкайло попал под гранатометный обстрел и получил множественные ранения. Боевики решили, что он, будучи раненым, уже не будет сопротивляться и попытались захватить офицера в плен, но как только они приблизились, он взорвал себя и их гранатой», — рассказали представители ведомства.