В центре Петербурга прокуратура взяла под личный контроль мини-зоопарк

В Центральном районе Петербурга сотрудники прокуратуры взяли под личный контроль мини-зоопарк. Об этом 9 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно с сотрудниками прокуратуры пришли с проверкой в мини-зоопарк в доме №24 по Садовой улице.

На месте были обнаружены в двух изолированных комнатах 10 енотов. Отмечается, что хозяева заведения не в полном объеме соблюдают законодательство об ответственном обращении с животными. В журналах отсутствовали сведения о состоянии животных и сопроводительные документы на корма.

«Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес индивидуального предпринимателя. Рассмотрение акта прокурорского реагирования, а также фактическое устранение нарушений поставлены на контроль», — рассказали представители ведомства.