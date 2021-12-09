Петербургская станция метро «Кировский завод» изменит режим работы до марта

В Кировском районе Петербурга до марта изменит режим работы станция метро «Кировский завод». Об этом 9 декабря сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Известно, что в понедельник стартуют работы по капитальному ремонту эскалаторов.

«С 13 декабря по 2 марта по рабочим дням с 17:00 до 18:40 часов вход в вестибюль ограничен. При необходимости возможна корректировка интервала времени закрытия и ограничения работы вестибюля на вход с учётом фактического пассажиропотока», — проинформировали горожан представители подземки.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом вводящихся изменений.