Прошлая ночь в Петербурге стала самой холодной более чем за 100 лет

Ночь на понедельник в Петербурге стала самой холодной за более чем сто лет. Об этом 6 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Как это часто бывает в условиях антициклональной, малооблачной и тихой погоды, минимальная температура воздуха наблюдается в момент, близкий к восходу солнца. Так произошло сегодняшним утром в Северной столице», — рассказал своим подписчикам синоптик.

По состоянию на 6 часов утра в Северной столице температура воздуха составляла -21°C. В последний раз такие низкие температуры 6 декабря были зафиксированы в 1893 году.