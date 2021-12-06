На месте промзоны в центре Петербурга появится элитное жилье

В Адмиралтейском районе Петербурга на месте промзоны планирует построить жилье комфорт-класса. Об этом 6 декабря сообщает газета «Коммерсантъ».

Эксперты сходятся во мнении, что на территории бывшего фольгопрокатного завода на Матисовом острове, находящимся на пересечении улиц Перевозной и Александра Блока, можно отстроить 40 тыс. кв. м недвижимости, офисных центров и производственных зданий.

По информации осведомлённых источников, территорию в 5 га приобретает под застройку «Группа ЛСР». Стоимость сделки составляет 3 миллиарда рублей.