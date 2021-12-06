Движение на нескольких улицах Петербурга ограничат из-за съемок фильма о Шаляпине

В Петербурге на нескольких улицах Петербурга ограничат движение транспорта в связи со съемками фильма «Шаляпин». Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

7 декабря с 7 до 16 часов проезжую часть сузят на Каменноостровском проспекте, 8 декабря с 6 до 23 часов по Большой Пушкарской улице. 17 и 18 декабря ограничения будут действовать с 6 до 23 часов по Большой Морской улице вдоль дома № 54.

Кроме того, будет введен запрет остановки общественного транспорта 6 и 7, 9 и 10 декабря на Миллионной улице. 7 и 8, а также с 16 по 18 декабря — по Большой Морской.