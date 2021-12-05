Петербург снова «зарос» сосульками

Жители Петербурга заметили после снегопада на крышах домов огромные сосульки. Об этом 5 декабря сообщает «Фонтанка».

Петербуржцы обеспокоены нависшими над тротуарами гигантскими сосульками, до которых еще не успели добраться коммунальщики. Ледяные гирлянды висят на крышах домов на улицах Чайковского и Галерной. Они появились после прошедшего снегопада и оттепели, резко сменившейся морозом.

Напомним, в городе двое суток начиная с 30 ноября шел сильнейший снегопад, который стал причиной транспортного и коммунального коллапса.