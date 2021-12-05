Ночь на воскресенье стала самой холодной с начала зимы в Петербурге

В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы, но будет и холоднее. Об этом 5 декабря сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что минувшей ночью температура воздуха в городе опустилась до минус 12,3 градусов. Также он отметил, что это не предел и петербуржцам стоит ждать еще более низких ночных температур.

Погода в воскресенье диктуется гребнем скандинавского антициклона, отсюда сильные морозы и снегопад. Ночью столбик термометра в Северной столице опустится до -16 градусов, а в Ленинградской области до -20.