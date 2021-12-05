В центре Петербурга откроется ледяная горка

В Центральном районе Петербурга местные жители своими силами сделают ледяную горку. Об этом они сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Местные активисты ищут помощников для создания в Овсянниковском саду ледяной горки.

«Друзья, в самом начале следующей недели наши садовники из СПП Центральное обещают выставить деревянную катальную горку. Будем вместе с вами ее ежедневно заливать», — говорится в посте сообщества.

По словам инициаторов, фронт работ довольно большой и без посторонней помощи им не обойтись: «Работы предстоит очень много: нужно не только закрыть ливневые стоки (перетащив металлические решетки с других площадок), прикрыть их картоном, но и сформировать снежную подушку и борты для катка».

Всех желающих ждут в понедельник в 16:00 на спортивных площадках Овсянниковского сада.