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В центре Петербурга откроется ледяная горка

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© Фото: baltphoto

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Местные активисты ищут добровольцев для помощи.

В Центральном районе Петербурга местные жители своими силами сделают ледяную горку. Об этом они сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте». 

Местные активисты ищут помощников для создания в Овсянниковском саду ледяной горки. 

«Друзья, в самом начале следующей недели наши садовники из СПП Центральное обещают выставить деревянную катальную горку. Будем вместе с вами ее ежедневно заливать», — говорится в посте сообщества. 

По словам инициаторов, фронт работ довольно большой и без посторонней помощи им не обойтись: «Работы предстоит очень много: нужно не только закрыть ливневые стоки (перетащив металлические решетки с других площадок), прикрыть их картоном, но и сформировать снежную подушку и борты для катка».

Всех желающих ждут в понедельник в 16:00 на спортивных площадках Овсянниковского сада. 

 

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