На Васильевском острове появится набережная Миклухо-Маклая

В Василеостровском районе Петербурга проезд назовут набережной Миклухо-Маклая. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Набережной Миклухо-Маклая назовут безымянный проезд. Соответсвующее постановление уже подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Безымянный проезд от Западного скоростного диаметра до улицы Челюскина в Василеостровском районе будет называться набережной Миклухо-Маклая в честь знаменитого русского путешественника, жизнь и деятельность которого были тесно связаны с Санкт-Петербургом и Васильевским островом», — сказано в постановлении.