С улиц Петербурга за стуки вывезли более 44 тысяч кубометров снега

В Петербурге дорожные рабочие за сутки убрали с дорог и утилизировали более 44 тысяч кубометров снега. Об этом 2 декабря сообщает Комитет по благоустройству.

Предприятия обслуживающие городские дороги нарастили темпы уборки и вывоза снега с улиц. Всего за прошлый день дорожники утилизировали 44 тысячи кубометров снежных масс. За два дня в Северной столице выпало около 1,2 миллионов кубометров осадков.

«Продолжавшийся двое суток сильный снегопад, наконец, закончился. Службы успели расчистить проезжую часть и тротуары, сформировали валы и теперь вывозят снег», — рассказали о ходе работ в пресс-службе городской администрации.