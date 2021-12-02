В Смольном объяснили, нужно ли кормить уток зимой в Петербурге

Горожане оказались обеспокоены судьбой пернатых жителей городских водоемов с наступлением холодов. В комитет по природопользованию поступило множество вопросов, стоит ли кормить оставшихся в городе уток. На этот вопрос 2 декабря 2021 года ответили в Смольном.

«Специальных мер по охране данных птиц в зимний период, таких как подкормка, обеспечение незамерзающей полыньи и прочее не требуется», — рассказали представители ведомства.

Также высказались специалисты: по их мнению, кормить уток не стоит, так как птицы быстро привыкают к новой еде и перестают добывать ее себе самостоятельно.