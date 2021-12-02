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Единственным губернатором СЗФО с устойчивостью в «зелёной зоне» стал Александр Дрозденко

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© Фото: baltphoto

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Дрозденко сможет выдвигаться на новый срок, после принятия нового законопроекта.

ХI рейтинг политической устойчивости глав регионов опубликовал «Минченко консалтинг», единственным губернатором из СЗФО попавшим в него оказался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом 2 декабря сообщает online47.ru

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» позволил региону вернуться в повестку. Также он позволяет обнулить губернаторские сроки. 

По мнению аналитиков, губернаторский корпус ждут большие перемены. Однако трех региональных политиков изменения могут не коснуться губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Несмотря на то что московское руководство должно покинуть свои посты уже через два года, у него появился шанс переизбраться на еще один срок. В это время Дрозденко рассчитывает завершить все масштабные проекты и покинуть пост без институциональных ограничений.

 

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