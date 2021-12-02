Петербургское ОЖД назвало сроки ввода электричек в Кудрово и Сертолово

Проект по запуску электричек из Петербурга в Кудрово и Сертолово находится на финальных этапах реализации. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина.

Глава ОЖД отметил, что электричка в Сертолово будет запущена при наличии инвесторов. В то же время дела с Кудрово обстоят сложнее: в планах реализации остается множество нерешенных вопросов, одной из которых является электрификация путей.