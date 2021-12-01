Петербуржцы в ноябре на 30% реже нарушали ПДД

На 30% меньше нарушений ПДД зафиксировали в Петербурге за прошедший ноябрь. Об этом 1 декабря сообщает комитете по информатизации и связи.

Из всех совершенных нарушений самым частым стало превышение скоростного режима — подобные нарушения составляют 99% от всех случаев.

Отмечается, что с наступлением холодов автомобилисты стали вести себя аккуратнее на дорогах. Такие выводы были сделаны на основе статистики, которая показывает, что с января по сентябрь в городе произошло 3669 ДТП с пострадавшими, что на 5,3% ниже чем в прошлом году. В них погибли 145 человек (ниже на 9,9%).

В настоящее время в городе устанавливают системы фиксации нарушений ПДД. Уже этим летом на дорогах заработали 240 новых комплексов контроля скорости. А сейчас они тестируются 40 аварийно-опасных перекрёстках.