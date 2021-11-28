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На дороги Петербурга выехали более 800 единиц снегоуборочной техники

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© Фото: baltphoto

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Несмотря на это петербуржцы уже жалуются на плохую уборку.

Из-за сильного воскресного снегопада в Петербурге на улицы выехали более 800 снегоуборочных машин. Об этом 28 ноября сообщает «Комсомольская правда». 

После обрушившейся на город стихии петербуржцы начали жаловаться на отсутсвие снегоуборочной техники на дорогах. 

«Видимо, придется ждать, пока весна настанет и снег сам собой уберется», — писали они в социальных сетях. 

Однако, как выяснилось на сайте Смольного, на дороги еще днем вышло более 800 единиц снегоуборочной техники и с уборкой сугробов не должно было возникнуть проблем. 

Завтра снегопад не отступит. К нему прибавится порывистый ветер скоростью до 15 м/с. 

 

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